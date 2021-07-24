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السعودية | ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 9:14 مساءً, 24 يوليو 2021 م

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الانهيارات الأرضية.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين “.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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