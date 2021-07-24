السعودية | رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورعبدالله الربيش التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كوفيد ١٩.

وأكد معاليه مدى قدرة المملكة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، بجهود جبارة وقيادة حكيمة لتسهيل فريضة الحج بسلاسة، مشيدا بجهود الدولة والخدمات المميزة التي تم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام؛ ليتمّوا نسكهم في أمن وأمان وطمأنينة وراحة ويسر، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة على اتخاذ جميع التدابير الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة، وتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية لضيوف الرحمن والعناية بهم.