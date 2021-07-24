وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية تُجيب على السائلين عبر قنوات مختلفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أتاحت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة إرشاد السائلين، خدمات عديدة للإجابة على أسئلة حجاج بيت الله الحرام، والذين بلغ عددهم 60 ألف حاج وحاجة.

وقال مدير إدارة إرشاد السائلين، سلطان البقمي، بأنه تم الإجابة عن أسئلة حجاج بيت الله الحرام الشرعية عبر قنوات مختلفة تضمنت في توزيع عدد من أصحاب الفضيلة في عدة مواقع، كما تم استحداث عدد (3) كراسي بالإضافة إلى الموقع السابقة، وأيضًا عملت الإدارة على تفعيل عدد 4 كبائن للهواتف المجانية المنتشرة في أروقة المسجد الحرام وساحاته.

33 شيخًا:

وأضاف أن عدد المشايخ بلغ (33)، منهم (11) مساندًا من أعضاء التدريس بمعهد الحرم المكي الشريف ليُصبح عدد المشايخ المُفتين 44 مُفتيًا في أرجاء المسجد الحرام.

كما حرصت الإدارة على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن وذلك عبر إطلاق الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR نُشرت داخل المسجد الحرام وساحاته، كما دشنت الإدارة بتوجيه من معالي الرئيس العام الروبوت التوجيهي والذي لقي إقبالًا كبيرًا من قِبل المستفيدين، ومن مميزاته توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، الإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، إمكانية التواصل مع المشايخ عن بعد، إمكانية وضع عدد التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، إمكانية التحكم بالروبوت عن بعد.

روبوت توجيهي:

يذكر أن الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي يدعم 11 لغة منها: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا.

يأتي ذلك بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان المقوشي، سعيًا في بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.



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