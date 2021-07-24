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الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي

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شكرا لقرائتكم الخطوط : لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي

لن يسمح بدخول المطار وإنهاء إجراءات السفر إلا عبر توكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الخطوط السعودية التذكير باشتراطات السفر الداخلي، مؤكدةً أن الحصول على لقاح ليس أحد تلك الاشتراطات.

اللقاح ليس شرطًا: 

وقالت الخطوط السعودية، ردًّا على أحد المستفيدين: إنه لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي، ولكن بناء على توجيهات الجهة المختصة فلن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/ لم تثبت إصابته.

شروط وإرشادات: 

وتابعت: يتم تحديث المعلومات بناء على المعلومات المتلقاة من قبل الجهات المختصة، كما يرجى التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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