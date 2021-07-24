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المرور: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

المرور: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية

أكد أنه يعرض حياة الإنسان للخطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المرور السعودي التذكير بأن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة الإنسان للخطر، كما أنه يعد مخالفة مرورية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

  • الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.
  • الانتقال إلى تبويب خدماتي.
  • الاعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات:

يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

  • سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.
  • أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
  • انقر على (عرض).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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