القبض على ميانماريين انتحلا صفة الأمن لسرقة سكن مقيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمَين ميانماريين؛ لانتحالهما صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيمين ميانماريين في العقدين الثالث والخامس من العمر؛ لانتحالهما صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم.

إحالة إلى النيابة:

ولفت الأمن العام إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المضبوطين وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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