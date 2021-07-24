سبب إطلاق شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، أن مطلقي الشائعات يمكن القول إنهم أشخاص غير أسوياء هدفهم إثارة البلبلة ونشر الذعر في المجتمع وتحقيق أهدافهم الدنيئة، موضحًا أنه في زمن كورونا انتشرت العديد من الشائعات وسط جميع المجتمعات، كان آخرها نبأ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ترند ونقص:

وقال السليماني في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن مطلق الشائعة اختار الفنانة دلال عبدالعزيز في ترويج شائعته لكونها شخصية فنية واجتماعية معروفة وما زالت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج نتيجة إصابتها بكورونا، وأن الجميع في دول العالم يترقب وضعها الصحي ومستجدات حالتها العلاجية ويدعون لها بالشفاء، فإطلاق مثل هذه الشائعة يجعل أفراد المجتمع يتداولون الخبر بسرعة البرق حتى لو لم يكن صحيحًا، فالهدف هو إثارة البلبلة وتحقيق الترند في المواقع وغير ذلك من المعطيات، ومثل هؤلاء الأشخاص يعانون من الخلل النفسي والنقص ولا يمتلكون أدنى مشاعر الإنسانية إذ يستمتعون بالقيام بمثل هذه الأعمال المنافية للإسلام والإنسانية.

أفراد مجتمعات واعية:

وتابع أن: الشائعات ليست وليدة اليوم أو الأمس، وإنما وجدت طريقها منذ عقود طويلة، ولا تقتصر على مجتمع دون غيره، فهي تنتشر في كل المجتمعات دون استثناء، لكن هناك أفراد في مجتمعات واعية ومثقفة، تهتم بالحقيقة وتعمل على إثبات صحتها، بينما أفراد آخرون يروجون لها رغم احتوائها على المعلومات غير الدقيقة أو المصطنعة كليًّا، فظاهرة ترويج الشائعات من أكثر الإشكاليات التي تعاني منها الكثير من المجتمعات في زمن كورونا.

الدعاء إلى الله:

ودعا السليماني أفراد المجتمع بعدم تداول أي أخبار غير صحيحة وتحري الدقة قبل إرسالها للآخرين، وخصوصًا التي تتعلق بوفيات الأشخاص وكورونا، فهناك مصادر رسمية لبث تلك الأخبار، ولمطلقي الشائعات أقول: مخافة الله فوق كل اعتبار، فبدلًا من إطلاق الشائعات توجهوا وتضرعوا إلى الله بالدعاء بأن يرفع الوباء من الأرض ويشفي كل مصاب ويرحم من تولاهم برحمته، فكرسوا الأخلاق والإنسانية في الأعمال الصالحة بدلًا من بث الشائعات.

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