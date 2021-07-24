نائب أمير مكة: نجاح موسم الحج يعكس قدرتنا على التعامل مع كل التغيرات بحرفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

رفع نائب أمير مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

تسهيل على ضيوف الرحمن:

وأكد نائب أمير مكة المكرمة أن هذا النجاح يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات الملك سلمان ومتابعته المباشرة لكل ما من شأنه التسهيل على ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحةٍ وأمنٍ واطمئنان.

وسأل نائب أمير مكة الله أن يجعل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعماله، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية، وقد تخطت جائحة كورونا وأن يتم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة.

ظروف استثنائية:

كما رفع نائب أمير مكة المكرمة التهنئة والتبريكات لولي العهد، مؤكدًا أن نجاح حج هذا العام 1442هـ، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع ممثلة في جائحة كورونا يعكس قدرة هذه البلاد على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار، وما تسخير التقنية لخدمة الحجيج إلا دليل واضح على ما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات عظيمة.

وسأل الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

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