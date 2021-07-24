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قتل شخصان في حادثتي إطلاق نار منفصلتين خلال الليل في ضاحيتي كوينز وبروكلين بمدينة نيويورك، دون القبض على أي مشتبه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت).
وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في منطقة جامايكا، بحي كوينز نحو الساعة 2:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلق مجهول النار على رجل مجهول الهوية في رأسه وجسده، وفقًا لـ"الشرق".
وأشارت إلى إصابة شاب برصاصة قاتلة في رأسه في شارع بيرغن بحي بروكلين، في حادث آخر وأعلن عن وفاته في المستشفى.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:06 PM
الشرطة لم تقبض على الجانيينرميًا بالرصاص في الرأس .. مقتل شخصين بمدينة نيويورك الأمريكية
قتل شخصان في حادثتي إطلاق نار منفصلتين خلال الليل في ضاحيتي كوينز وبروكلين بمدينة نيويورك، دون القبض على أي مشتبه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت).
وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في منطقة جامايكا، بحي كوينز نحو الساعة 2:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلق مجهول النار على رجل مجهول الهوية في رأسه وجسده، وفقًا لـ"الشرق".
وأشارت إلى إصابة شاب برصاصة قاتلة في رأسه في شارع بيرغن بحي بروكلين، في حادث آخر وأعلن عن وفاته في المستشفى.
، رميًا بالرصاص في الرأس .. مقتل شخصين بمدينة نيويورك الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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