، "الصحة" تجيب عن استفسار "الخليج 365": سيتم استقبال مراجعي المستشفيات دون اشتراط التحصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - زوَّار المرضى والمرافقين سيُطبَّق عليهم قرار شرط التحصين

أوضحت وزارة الصحة في رد على استفسار "الخليج 365" أن مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية من المرضى سيتم استقبالهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين عند تطبيق القرار في الـ22 من الشهر الجاري، أما بالنسبة لزوار المرضى والمرافقين فسيُطبَّق عليهم القرار، وتخضع الحالات الاستثنائية لتقييم الفِرق الطبية في المنشآت الصحية ما لم تكن حالة طارئة.

وأكدت أن اللقاح سيتم توفيره في المستشفيات لمن يرغب في أخذه.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد