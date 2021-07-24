، الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب ويُكبِّدهم قتلى وجرحى ،

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كسر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزنًا للأسلحة تابعًا للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح.
وبيّن أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات معادية، وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 08:15 PM
تدمير مخزن أسلحة للميليشيا في صرواحالجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب ويُكبِّدهم قتلى وجرحى
كسر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزنًا للأسلحة تابعًا للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح.
وبيّن أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات معادية، وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.
، الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب ويُكبِّدهم قتلى وجرحى ،
المصدر : الخليج 365
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