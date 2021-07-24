، اتحاد القدم يعلن فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى للرخصة الآسيوية (المستوى الأول)، ويستمر التسجيل حتى 17 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة التطويرية التي ستساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

وتمثل هذه الدورة جانبًا من البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين، والذي يستهدف حوالى 10 آلاف مدرب تقريبًا بنهاية عام 2022.

ووضعت اللجنة عدة شروط للالتحاق بالدورة، وهي: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون لائقًا طبيًّا ولياقيًّا، بالإضافة إلى حصوله على شهادة (C) الآسيوية أو المحلية، مع دفع رسوم الاشتراك.

وأشارت اللجنة إلى أن مدة البرنامج ستكون 6 أيام، وسيتعين على المشارك فيها اجتياز التقييم العملي والنظري للحصول على الشهادة.

يُذكر أن عدد الحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والسعودية من المدربين الوطنيين في تخصص تدريب حراس المرمى حتى الآن بلغ 132 مدربًا، وعدد الدورات التي نُفّذت في ذات التخصص 9 دورات تدريبية.