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مسلحون يقتلون 4 عناصر من الحرس الثوري جنوب إيران

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محمد بن مسعود - الدمام - السلطات أرجأت نشر التفاصيل

قُتل 4 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضحت العلاقات العامة لمقر القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 07:48 PM

السلطات أرجأت نشر التفاصيل

مسلحون يقتلون 4 عناصر من الحرس الثوري جنوب إيران
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قُتل 4 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضحت العلاقات العامة لمقر القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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