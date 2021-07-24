شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مختص : زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المبتعث السعودي في بريطانيا، إبراهيم المزروع، إن زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء، مشددًا على ضرورة أن تكون النوافذ محكمة، يتم وضعها في أماكن مناسبة.

وأوضح أن الغرف الواقعة في الجهة الغربية تكون فيها درجة الحرارة أعلى من تلك الواقعة في الجهة الشرقية، نصاحا الراغبين في تخفيض الفاتورة بشراء عازل حراري جيد لجعل درجة حرارة الغرفة مناسبة وتقليل استخدام التكييف، الذي يمثل تقريبا 90 من فاتورة الكهرباء.

ولفت إلى أنه تمكن من تطوير شبكة كهربائية ذكية تعمل على لربط محطات الكهرباء بنظام هندسي واحد، وفقا لـ"الإخبارية".

ولفت إلى أن الشبكة الكهربائية الذكية تعمل على نقل الكهرباء لأماكن معينة خلال فترة زمنية محددة، مضيفا أن مشروعه يُمكن من نقل الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للأموال.