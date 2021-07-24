شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يكتشف طفرة وراثية نادرة تسببت في إصابة امرأة بمتلازمة "روجر" بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكن استشاري وعالم أبحاث مشارك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، يوسف الهوساوي، مع فريقه البحثي في اكتشاف طفرة وراثية نادرة لدى مريضة.

ووجد الطبيب أن هذه الطفرة تسببت في حالة مرضية تسمى بـ"متلازمة روجر" لدى مريضة كانت منومة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

ومن جهته، عبر الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن فخره واعتزازه بما توصل له "الهوساوي" وأمثاله من المبدعين في الداخل والخارج.