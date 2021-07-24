شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة يكشف عن الأدوية الموصى بتناولها لعلاج أعراض فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن الأدوية الموصى بتناولها لعلاج أعراض فيروس كورونا.

وقال عبدالله عسيري، إنه على الرغم من اختبار عدد كبير من الأدوية لعلاج "كوفيد 19"، بما في ذلك المضادات الفيروسية والأدوية المناعية والأمصال.

وأوضح أنه لا يوجد فعليًا دواء حاسم، لافتا إلى إمكانية استخدام "دكساميثازون" وأشباهه من الأدوية في حالات نقص الأكسجين.

وأشار إلى إمكانية استخدام مضادات "أنترلوكين 6" لدى بعض الفئات، موضحا أنه لم يرشح أدوية مثل "هيدروكسي كلوروكوين" و"إيفرمكتين" المضاد للطفيليات عند الإصابة بالفيروس التاجي.