شكرا لمتابعة خبر عن نقل ‎منصور الشراري لمستشفى الجامعي في ‎الرياض لعلاجه من السمنة المفرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نُقل المواطن المصاب بسمنة شديدة منصور الشراري، اليوم ‏‏السبت بواسطة طائرة مخصصة، من القريات بمنطقة الجوف إلى مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، تمهيدًا لخضوعه لبرنامج علاجي ‏وذلك عقب مناشدته قبيل عيد الأضحى بسرعة ‏علاجه.‏

عانى منصور كثيرًا من عدم الحركة الطبيعية وعدم الخروج من المنزل وقلة النوم بسبب وزنه الذي تعدى الـ400 كيلو جرام.

وقال مدير إدارة الرعاية المنزلية مدالله الشراري المشرف على حالة بعد مناشدة تمت من قبل المواطن تمت الاستجابة من الحكومة الرشيدة وجاري نقله لمستشفى الجامعي بالرياض ، مؤكدا أنه يشعر بالفرحة لبدء أولى خطوات علاجه ويتمنى العودة إلى حياته الطبيعية في أسرع وقت.

وكانت صحيفة صدى قد سلطت الضوء على مناشدة المواطن "منصور عودة الشراري" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- بسرعة التدخل لعلاجه داخل المملكة أو خارجها.

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