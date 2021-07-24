وزير الثقافة يشكر البحرين والكويت ومصر بعد إدراج «حمى» في اليونسكو

الرياض - محمد عبدالله - وجه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الكويت ومصر والبحرين، بعد إدراج منطقة حمى الثقافية بنجران في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وراء كل إنجاز ثقافي توجيهات قائد عظيم ورؤيته، شكراً لملهمنا سمو سيدي ولي العهد على دعمه الدائم، والشكر موصول إلى زملائي في هيئة التراث وفي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وفي وزارة الثقافة على جهودهم وتميزهم».

وأضاف: «كما أشكر الأشقاء في مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت على مساندتهم ودعمهم. بلادنا غنية بمواقع التراث الإنساني، والقادم دائماً أجمل».

وتابع: «ولا يفوتني أن أشكر الأشقاء في جمهورية مصر العربية التي دائماً ما تترجم مبادئ التعاون العربي في كل محفل ثقافي».

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعلن صباح اليوم السبت، نجاح المملكة في تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران، ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، باعتباره موقعًا ثقافيًا ذا قيمة استثنائية للتراث الإنساني.

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