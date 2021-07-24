«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ24.1 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.1 مليون جرعة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حوالي 18.44 مليونًا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 5.7 ملايين جرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.42 مليون شخص.

وأكدت وزارة الصحة توفر المواعيد حاليًا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في جميع مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مواصلة لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

وأعلنت الصحة في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1256 حالة مؤكدة وتعافي 1155 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10829 حالة، منها 1385 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 516949 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 497965 حال، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8155 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).