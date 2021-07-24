إدراج منطقة حمى الثقافية بنجران في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، السبت، نجاح المملكة في تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران، ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، باعتباره موقعًا ثقافيًا ذا قيمة استثنائية للتراث الإنساني.

يأتي ذلك في تأكيد لعمق المملكة التاريخي الغني وما يساهم به في خدمة التراث الإنساني العالمي المشترك؛ بحسب هيئة التراث.

وقالت هيئة التراث، إن تسجيل الفن الصخري الثقافي، يساهم في الحفاظ على ثراء المملكى التاريخي والتراثي وإبراز بعدها الحضاري، بالإضافة إلى أنه يساهم في تأهيل الموقع وفقًا لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة.