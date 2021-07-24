قصة نجاح.. مواطنة تعاني إعاقة تستغل هواية الطبخ لإعالة نفسها وأسرتها

الرياض - محمد عبدالله - لم تمنعها الإعاقة الحركية التي تعاني منها بسبب مرض ضمور العضلات، من مواصلة مشوار حياتها، بل إنها قهرت تلك العقبات، وتمكنت من إعالة نفسها وتوفير حياة كريمة لأسرتها، مستغلة هواية الطبخ لديها.

المواطنة شذى كردي، تقول في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن مشروعها بدأ منذ 5 أعوام؛ حيث اقترحت على أسرتها فكرة مشروع للطعام، مؤكدة أنه مصدر رزقها الوحيد لإعالة أسرتها.

وساعدت هواية الطبخ لدى شذى الكردي، في التغلب على مصاعب الحياة؛ حيث أصبح عملها التي تجني منه قوت يوهما، وفقًا لقناة الإخبارية.

وأضافت شذى أنها واجهت صعوبات كثيرة من أجل إقامة مشروعها، في مقدمتها البلدية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي تساندها البلدية وتوفر لها ما تحتاج إليه.

وطالبت شذى الكردي بتوفير «كشك» صغير من أجل مواصلة عملها ومشروعها، أو مساعدتها في توصيل الكهرباء لمشروعها، مؤكدة أن أمنيتها هي فتح محل صغير لمواصلة عملها ومواصلة حياتها وصنع المزيد من الإنجازات.

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