بالفيديو.. مبتعث سعودي يطور شبكة كهربائية ذكية بين الدول

الرياض - محمد عبدالله - نجح المبتعث السعودي إبراهيم المزروع في تطوير الشبكة الكهربائية الذكية والتي يقوم مبدأها على ربط محطات الكهرباء في مناطق أو دول مجاورة وتوحيد إمكانية الشبكة الكهربائي داخل شبكة واحدة في نظام هندسي متكامل بأقل تكلفة حيث تشكل داعمًا للأعمال الأساسية بجميع البلاد.

وقال المزروع، إنه متخصص في الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات، في جامعة مينتفورت البريطانية، مشيرًا إلى أنه تخرج من الجامعة وأكمل دراسته.

وأضاف أن فكرة مشروعه هو ربط نظام المحطات الكهربائية على مساحات واسعة وبمصادر مختلفة واستخدام الطاقة بالشكل الصحيح، ووضعها بالمكان المناسب للحاجة وبأقل تكلفة وأكثر نتائج وأقوى أداء وأن ما تم تطويره هو عبارة عن شبكة كهربائية واسعة، فائقة القوة.

وتابع أن أهمية هذا العمل تكمن في أن النظام يربط المحطات الكهربائية في دول عدة ويوحد إمكانية الشبكة الكهربائية داخل شبكة واحدة قوية جدًا، وتشكل داعمًا للأعمال الأساسية، حيث تعمل على سد الحاجة وعجز الطاقة متى ما أردت، وبالجانب المقابل تعمل على أخذ الفائض الكهربائي وتوفيره في دولة أخرى أو في مكان آخر للحاجة إليه.

وأتم: «قبل اختياري لتخصصي كنت مؤمنًا ولا أزال بأن أعظم اختراع للبشرية هو الكهرباء، كما أنني أعلم بأن احترام هذا الاختراع يكمن باستخدامه بالطريقة الصحيحة، حيث كنت أسعى دائمًا إلى أن أحقق أعلى الأهداف بأقل الخسائر كما هو الحال في مشروعي».

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