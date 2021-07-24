محقق جنائي يحذر من أرقام تبدأ بـ«011»

الرياض - محمد عبدالله - حذر المستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي، فهد الدوسري، من تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر المكاتب والوسطاء، لأنه يعرض بيانات المستخدمين للسرقة، وخاصة لدى المكاتب المختصة بخدمات الطلاب، وكذلك من الرسائل التي تأتى عبر رقم يبدأ بـ «011».

وقال الدوسري، خلال لقاء مع برنامج «120» على قناة «الإخبارية»، إن سرقة البيانات تتم عبر طلب الشخص عمل بريد إلكتروني أو عمل حساب على «أبشر»، أو ترك «الواتس» مفتوًحا، خلال التواجد في تلك المكاتب، فيتم استغلال الحساب وجمع معلومات يتم عن طريقها الاحتيال فيما بعد.

وأضاف أن المخترقين عبر الجوال يستخدمون عادة رقًما يبدأ بـ«011» للاحتيال على الأشخاص، بعد جمع معلومات عنهم، ثم يتم إرسال روابط معينة يسهل عن طريقها اختراق الجوال وسرقة الحسابات البنكي.