5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تسجيل 5 مدن أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم السبت.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن النعيرية (محطة أتوماتيكية) سجلت 50 درجة، الدمام 4ْ7.3، القيصومة 4ْ7، الأحساء 4ْ6.8، رفحاء 4ْ4، عرعر 4ْ1».

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، قد توقع استمرار الحالة الجوية «تروية» وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة، من اليوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القادم على 7 مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنَّه متوقع من اليوم السبت وحتى صباح الاثنين القادم، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان ونجران وشرق مكة وجنوبي المدينة والرياض، إضافة إلى هبوب رياح متفاوتة على أجزاء من شرق وغرب المملكة

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة