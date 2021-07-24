4 آلاف عامل وعاملة يبدؤون رحلة تطهير وتعقيم المسجد الحرام وساحاته

الرياض - محمد عبدالله - بدأ 4 آلاف عامل وعاملة بتكثيف أعمالهم اليومية بالتطهير والتعطير داخل المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وقال مدير إدارة تطهير المسجد الحرام جابر الودعاني، إن غسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه يتم 10 مرات يومياً، حيث يعمل العاملون على ثلاث ورديات خلال الأربع والعشرين ساعة، وفقًا للعربية.

وكشف عن أن المواد المستخدمة كانت من أجود أنواع المطهرات والمعطرات التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، والمطابقة للمواصفات والصديقة للبيئة، حيث استعمل قرابة 60 ألف لتر من المطهرات أثناء الغسيل، وكذلك 1200 لتر من المعطرات، مستخدمين قرابة 470 معدة وآله غسيل حديثة.

وأضاف الودعاني أن الإدارة قامت بغسل صحن المطاف بالكامل، وغسل حجر إسماعيل عليه السلام، ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم، وتطهير الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد غسلها، كما يتم غسل المكبرية على مدار الساعة.

واختتم تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري.

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