«فلكية جدة»: انفجار في البقعة الشمسية.. وتأيّن الجزء العلوي للغلاف الجوي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، تسجيل انفجار في البقعة الشمسية، السبت، مما أدى إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض.

وفي بيان لها، ذكرت «فلكية جدة» أن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس؛ سجلت في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت 24 يوليو 2021، انفجار في البقعة الشمسية.

ولفتت «فلكية جدة»، إلى أن هذا الانفجار أدى إلى توهج طويل الفترة من الدرجة (C4). وتسببت نبضة مدتها ساعة من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض.

اقرأ أيضًا:

«فلكية جدة»: «بدر الحج» سيزين سماء الوطن العربي الجمعة