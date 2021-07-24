- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
اكتمال جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين
أكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة...
بدء عودة 200 مواطنا ومواطنة من إندونيسيا الاثنين المقبل
أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عودة 200 مواطنا ومواطنة إلى المملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس، مبينا أن هناك حالتين حرجتين مصابتين...
ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
أمطار على 4 مناطق والدمام تتصدر أعلى درجات الحرارة
تصدرت الدمام أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 45 درجة مئوية، في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 19 درجة في حين شهدت...
فتح سد وادي جازان لتخفيض منسوب المياه
باشر فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان فتح سد وادي جازان، بتدفق بلغ 10 متر مكعب في الثانية، وذلك لتخفيض منسوب المياه في السد بمجرى الوادي...
11 فئة تعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية
أوردت المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA إحدى عشرة فئة من غير السعوديين، تتم معاملتهم بنفس درجة المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الصحية...
العامر: منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والسقيا لراحة الحجيج
أكد مدير عام جمعية «هدية الحاج والمعتمر»، الشيخ منصور العامر: «أبواب الخير كثيرة في هذا البلد المعطاء، ونشرف في الجمعية أن نكون...
681 بلاغا للهلال الأحمر بنجران
أكد مدير الاتصال المؤسسي بالهلال الأحمر بمنطقة نجران عبدالرحمن مانع آل قميش بأن عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت 681 بلاغا خلال...
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض : القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدة جرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.