اخبار السعوديه

الرياض : القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدة جرائم

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اكتمال جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين

أكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة...

18fb4cac95.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
ac0d04c75c.jpg14 ذو الحجة 1442 هـ

بدء عودة 200 مواطنا ومواطنة من إندونيسيا الاثنين المقبل

أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عودة 200 مواطنا ومواطنة إلى المملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس، مبينا أن هناك حالتين حرجتين مصابتين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

أمطار على 4 مناطق والدمام تتصدر أعلى درجات الحرارة

تصدرت الدمام أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 45 درجة مئوية، في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 19 درجة في حين شهدت...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

فتح سد وادي جازان لتخفيض منسوب المياه

باشر فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان فتح سد وادي جازان، بتدفق بلغ 10 متر مكعب في الثانية، وذلك لتخفيض منسوب المياه في السد بمجرى الوادي...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

11 فئة تعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية

أوردت المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA إحدى عشرة فئة من غير السعوديين، تتم معاملتهم بنفس درجة المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الصحية...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ
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العامر: منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والسقيا لراحة الحجيج

أكد مدير عام جمعية «هدية الحاج والمعتمر»، الشيخ منصور العامر: «أبواب الخير كثيرة في هذا البلد المعطاء، ونشرف في الجمعية أن نكون...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ
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681 بلاغا للهلال الأحمر بنجران

أكد مدير الاتصال المؤسسي بالهلال الأحمر بمنطقة نجران عبدالرحمن مانع آل قميش بأن عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت 681 بلاغا خلال...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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