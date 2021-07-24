الرياض : القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدة جرائم

اكتمال جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين أكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

بدء عودة 200 مواطنا ومواطنة من إندونيسيا الاثنين المقبل أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عودة 200 مواطنا ومواطنة إلى المملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس، مبينا أن هناك حالتين حرجتين مصابتين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

أمطار على 4 مناطق والدمام تتصدر أعلى درجات الحرارة تصدرت الدمام أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 45 درجة مئوية، في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 19 درجة في حين شهدت... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

فتح سد وادي جازان لتخفيض منسوب المياه باشر فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان فتح سد وادي جازان، بتدفق بلغ 10 متر مكعب في الثانية، وذلك لتخفيض منسوب المياه في السد بمجرى الوادي... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

11 فئة تعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية أوردت المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA إحدى عشرة فئة من غير السعوديين، تتم معاملتهم بنفس درجة المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الصحية... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> العامر: منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والسقيا لراحة الحجيج أكد مدير عام جمعية «هدية الحاج والمعتمر»، الشيخ منصور العامر: «أبواب الخير كثيرة في هذا البلد المعطاء، ونشرف في الجمعية أن نكون... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> 681 بلاغا للهلال الأحمر بنجران أكد مدير الاتصال المؤسسي بالهلال الأحمر بمنطقة نجران عبدالرحمن مانع آل قميش بأن عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت 681 بلاغا خلال... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

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