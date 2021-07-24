شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين سرقوا 22 مركبة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر، لارتكابهم جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (22) مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها، تم استردادها وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة.