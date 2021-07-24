الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

الطائف تسجل اليوم أعلى كميات لهطول الأمطار بالسعودية

متابعات الخليج 365 - الطائف

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بني سعد في الطائف بمنطقة مكة المكرمة سجلت اليوم السبت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة.

أمطار اليوم:

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المناطق التي سجلت اليوم كميات هطول الأمطار من خلال الرابط التالي: هنا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين المناطق التي هطلت فيها الأمطار.



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