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الطائف تسجل اليوم أعلى كميات لهطول الأمطار بالسعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

الطائف تسجل اليوم أعلى كميات لهطول الأمطار بالسعودية

متابعات الخليج 365 - الطائف

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بني سعد في الطائف بمنطقة مكة المكرمة سجلت اليوم السبت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة.

أمطار اليوم: 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المناطق التي سجلت اليوم كميات هطول الأمطار من خلال الرابط التالي: هنا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين المناطق التي هطلت فيها الأمطار.

الطائف تسجل اليوم أعلى كميات لهطول الأمطار بالسعودية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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