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شكرا لقرائتكم الطائف تسجل اليوم أعلى كميات لهطول الأمطار بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24
الطائف تسجل اليوم أعلى كميات لهطول الأمطار بالسعودية
متابعات الخليج 365 - الطائف
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بني سعد في الطائف بمنطقة مكة المكرمة سجلت اليوم السبت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة.
أمطار اليوم:
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المناطق التي سجلت اليوم كميات هطول الأمطار من خلال الرابط التالي: هنا.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين المناطق التي هطلت فيها الأمطار.
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