الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبط مرور منطقة مكة المكرمة قائد مركبة نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا.

إحالة للهيئة المرورية:

وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.



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