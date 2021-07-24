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ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة

سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبط مرور منطقة مكة المكرمة قائد مركبة نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا.

إحالة للهيئة المرورية: 

وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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