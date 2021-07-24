ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة

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شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24
ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا في مكة المكرمة
سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضبط مرور منطقة مكة المكرمة قائد مركبة نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا.
إحالة للهيئة المرورية:
وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.
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