القمر يقترن بزحل طوال الليل 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي، اليوم السبت 24 يوليو 2021، القمر بعد ساعات من اكتماله بدرًا، إذ سيسطع أسفل يمين كوكب زحل، وهي فرصة رائعة للتصوير والرصد بالتلسكوب.

مثلث سماوي مشاهد:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ظاهريًّا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

ثاني أكبر الكواكب:

وأشار إلى أن كوكب زحل هو ثاني أكبر الكواكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، كما يعتبر أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

الرؤية عبر التلسكوب:

وتابع أبو زاهرة أن زحل يتميز بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر، وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، ولذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجهًا ظاهريًّا نحو المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.



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