احذروا شراء الأدوية الوهمية للتخسيس عبر الإنترنت 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأدوية الدكتور سعيد المعتز، الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن ويرغبون في إنقاص الوزن من شراء أي منتجات دوائية قد يتم الترويج عنها عبر الشبكة العنكبوتية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مبينًا أنه انتشرت في الآونة الأخيرة موجة من الإعلانات الدوائية التجارية من خارج المملكة يدعو أصحابها إلى تناول بعض المنتجات بهدف إنقاص الوزن.

آثار عكسية ومضاعفات:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن شراء أي منتجات يدّعي مروجوها بأنها أدوية لعلاج المشاكل الصحية قد يشكل خطرًا على صحة الفرد؛ لأن مثل تلك التركيبات لا يعرف مكوناتها الداخلية، مما قد يترتب عليه آثار عكسية ومضاعفات جانبية قد تؤثر على القلب والكليتين والكبد، فالأفضل عدم إخضاع الجسد لتجارب الأدوية الوهمية، وضرورة استشارة الطبيب عن أي أدوية يتم الترويج عنها عبر الإنترنت.

زيارة طبيب التغذية:

واستطرد أن أفضل طريقة لمعالجة زيادة الوزن والسمنة هي زيارة طبيب التغذية العلاجية، إذ يتم العلاج بدراسة الحالة، ووضع الخطة العلاجية لها ومدى احتياجها للتدخل الجراحي من عدمه، إذ إن هناك حالات بسيطة يمكن أن تستفيد من الرياضة والحمية، بينما هناك حالات قد تحتاج إلى تدخل جراحي لحسم مشكلة السمنة المفرطة.

حمية الإنترنت خطيرة:

ونصح الدكتور المعتز الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة بعدم تجريب أي نوع من برامج التخسيس والحمية عبر النت، فليس شرطًا إذا نجحت حالة أن تنجح مع الآخرين، فخطورة برامج التخسيس عبر النت قد تعرض الفرد- لا سمح الله- إلى فقدان الكثير من العناصر المهمة للجسد كالفيتامينات والمعادن والألياف، وهو ما قد يعرض الفرد لحدوث مضاعفات مع مرور الوقت.

شارك الخبر