المسجد الحرام في كامل الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم ١٥ ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا.

وصرَّح بأنه وبناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سخرت الرئاسة بكافة وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المحيميد أن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وإن جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

مسارات مخصصة:

وأشار إلى أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن بإذن الله سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- وفق توجيهات ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

خطط وبرامج:

ونوَّه إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، والاستعداد لتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة، والتي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية وتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين، مبينًا أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.



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