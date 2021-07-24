- 1/3
- 2/3
- 3/3
نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".
"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-24
نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
06:29 PM
نفت وجود أي مكون حيواني بها
نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".
، "الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.