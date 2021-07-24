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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر؛ لارتكابهم جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (22) مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها.
وأبان أنه تم استردادها وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 06:42 PM
تم استردادها واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا للنيابة العامة"شرطة الرياض" تطيح بـ 3 لصوص سرقوا 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر؛ لارتكابهم جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (22) مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها.
وأبان أنه تم استردادها وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة.
، "شرطة الرياض" تطيح بـ 3 لصوص سرقوا 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها ،
المصدر : الخليج 365
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