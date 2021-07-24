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أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان، اليوم (السبت)؛ لمنع أي عبور لها من قِبَل مسلحين أو عسكريين أفغان؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.
وأوضحت وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أن سلطات البلاد سحبت شرطة الحدود وعناصر أخرى غير نظامية من مواقع الخطوط الأمامية على طول الحدود مع أفغانستان، وبدأ الجيش الباكستاني في إدارة تلك المواقع؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف "أحمد" أن قوات الجيش النظامي تحرس الحدود بدلًا من القوات شبه العسكرية، وأن القرار اتخذ في إطار التجاوب مع الوضع المضطرب في الجانب الأفغاني من الحدود.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 06:37 PM
سحب قوات الشرطة والعناصر غير النظامية من الخطوط الأماميةالجيش الباكستاني يتولى مهمة حراسة الحدود مع أفغانستان لمنع عبور المسلحين
أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان، اليوم (السبت)؛ لمنع أي عبور لها من قِبَل مسلحين أو عسكريين أفغان؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.
وأوضحت وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أن سلطات البلاد سحبت شرطة الحدود وعناصر أخرى غير نظامية من مواقع الخطوط الأمامية على طول الحدود مع أفغانستان، وبدأ الجيش الباكستاني في إدارة تلك المواقع؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف "أحمد" أن قوات الجيش النظامي تحرس الحدود بدلًا من القوات شبه العسكرية، وأن القرار اتخذ في إطار التجاوب مع الوضع المضطرب في الجانب الأفغاني من الحدود.
، الجيش الباكستاني يتولى مهمة حراسة الحدود مع أفغانستان لمنع عبور المسلحين ،
المصدر : الخليج 365
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