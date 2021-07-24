، الأردن يبدأ في تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا فأكثر بلقاح "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التلقيح لا يحتاج لموعد مسبق

يبدأ الأردن تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر ضد مرض "كوفيد-19" اعتبارًا من الأحد المقبل؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم (السبت).

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن إعطاء لقاح فايزر- بيونتك للأطفال، بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

ويأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق، بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميًّا.