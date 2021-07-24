شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1256 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1155 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الصحة: مواعيد «الجرعة الأولى» متوفرة للفئة العمرية من 12 إلى 18

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1256) حالة مؤكدة وتعافي(1155) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1385) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (516949) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (497965) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8155) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي نفس السياق، أكدت الصحة توفر المواعيد حاليًا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في جميع مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك مواصلة لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.