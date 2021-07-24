رصد توهج شمسي طويل اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

سجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس اليوم السبت 24 يوليو 2021 انفجاراً في البقعة الشمسية AR2849 ، مما أدى إلى توهج شمسي طويل الفترة من الدرجة (C4) ، وقد وثق مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا وميض الأشعة فوق البنفسجية.

الغلاف الجوي للأرض:

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، إن نبضة مدتها ساعة من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية تسببت في تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض ، مما أدى إلى تعطيل الانتشار المعتاد لموجات الراديو فوق المحيط الهادئ ولكن لم يتأثر بذلك الوطن العربي، وربما لاحظ البحارة والطيارون وهواة الاتصالات اللاسلكية انخفاضًا مفاجئًا في قوة الإشارة عند ترددات أقل من 20 ميجاهرتز.

توهج شمسي إكليلي:

وأكد أبو زاهرة ،أن الانفجار قذف أيضًا انبعاث كتلي إكليلي ( سحابة من الغاز المتاين) نحو الفضاء ، ولكن حسب نماذج مسارها لا يبدو أن السحابة تتجه إلى الأرض.

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