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التراث السعودي يتلقى دعمًا إضافيًا بتسجيل حمى نجران في قائمة اليونسكو

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شكرا لقرائتكم التراث السعودي يتلقى دعمًا إضافيًا بتسجيل حمى نجران في قائمة اليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

التراث السعودي يتلقى دعمًا إضافيًا بتسجيل حمى نجران في قائمة اليونسكو

يعكس أهمية التراث ودوره في تشكيل الهوية الوطنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحظى التراث الوطني بعناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير -حفظهما الله- وذلك انطلاقاً من الإيمان بأهمية هذا التراث ودوره في تشكيل الهوية الوطنية.

موقع حمى

تسجيل الفن الصخري في اليونسكو

ويأتي تسجيل “الفن الصخري في موقع حِمى بمنطقة نجران” في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في ظل الاهتمام المتنامي من قيادة المملكة العربية بالتراث الوطني المادي وغير المادي، باعتباره تراثاً إنسانياً مشتركاً.

سادس موقع تراثي 

موقع حِمى نجران هو سادس موقع من المملكة العربية السعودية يتم تسجيله رسمياً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الأمر الذي يؤكد غنى أرض الجزيرة العربية وعمقها التاريخي، ومدى القيمة التي قدمتها للحضارة الإنسانية على مر تاريخها الطويل.

موقع حمى

 

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمواقع التاريخية ذات القيمة الإنسانية العالمية المشتركة، وذلك في سياق جهودها لتنمية قطاعاتها التراثية والثقافية وتطويرها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

الحِفاظ على المواقع التراثية

تتولى وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث، مسؤولية الحِفاظ على المواقع التراثية في عموم مناطق المملكة وصيانتها وتأهيلها لتكون جاذبة وجديرة بالتسجيل في القوائم العالمية للتراث الإنساني المشترك.

موقع حمى

 

 أهمية تسجيل حمى نجران

تسجيل موقع “حمى نجران” يعكس جودة عمل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث في العناية بالمواقع، وقدرتها على تحقيق كافة المعايير الفنية الصارمة التي تطلبها اليونسكو لتسجيل مواقع التراث العالمي ضمن قائمتها المرموقة.

التراث السعودي يتلقى دعمًا إضافيًا بتسجيل حمى نجران في قائمة اليونسكو - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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