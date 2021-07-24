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فرضت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أوردته "فرانس 24": "بهدف الحد من العنف ومن تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية باستثناء كابول وبانشير وننكرهار".
وأوضحت الوزارة أن حظر التجول سيسري بين العاشرة مساءً والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ).
وتشن طالبان هجومًا شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ مايو (أيار/)، في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس (آب).
واستولى المتمردون منذ بدء الانسحاب على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 04:40 PM
يستثني "كابول" و"بانشير" و"ننكرهار" .. ويسري لمدة 6 ساعاتالحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"
فرضت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أوردته "فرانس 24": "بهدف الحد من العنف ومن تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية باستثناء كابول وبانشير وننكرهار".
وأوضحت الوزارة أن حظر التجول سيسري بين العاشرة مساءً والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ).
وتشن طالبان هجومًا شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ مايو (أيار/)، في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس (آب).
واستولى المتمردون منذ بدء الانسحاب على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.
، الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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