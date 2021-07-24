- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد المرصد السوري مقتل القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا أحمد قريشي، خلال الساعات الأخيرة.
وقال المرصد السوري: إن ملابسات مقتل أحمد قريشي لا تزال مجهولة.
وقد شارك "قريشي" في عدد من العمليات العسكرية مع سليماني، وكان يقود مليشيات "لواء فاطميون" المرتزقة الإيرانيون.
وزعمت وكالة إيسنا الإيرانية، أن مقتل أحمد قريشي إثر جروح أصيب بها في الحرب العراقية الإيرانية.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 04:21 PM
كان يقود مليشيات "لواء فاطميون"مقتل "قريشي" القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا
أكد المرصد السوري مقتل القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا أحمد قريشي، خلال الساعات الأخيرة.
وقال المرصد السوري: إن ملابسات مقتل أحمد قريشي لا تزال مجهولة.
وقد شارك "قريشي" في عدد من العمليات العسكرية مع سليماني، وكان يقود مليشيات "لواء فاطميون" المرتزقة الإيرانيون.
وزعمت وكالة إيسنا الإيرانية، أن مقتل أحمد قريشي إثر جروح أصيب بها في الحرب العراقية الإيرانية.
، مقتل "قريشي" القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل "قريشي" القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.