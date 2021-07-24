، وفاة والدة مدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، سلطان بن عبدالله الحارثي، بعد معاناة مع المرض. تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته.

والفقيدة والدة العميد حمود بن عبدالله الحارثي، من وزارة الحرس الوطني.

يُتقبل العزاء وفق الإجراءات الاحترازية على جوال "سلطان": 0555708948.