- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، سلطان بن عبدالله الحارثي، بعد معاناة مع المرض. تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته.
والفقيدة والدة العميد حمود بن عبدالله الحارثي، من وزارة الحرس الوطني.
يُتقبل العزاء وفق الإجراءات الاحترازية على جوال "سلطان": 0555708948.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 03:59 PMوفاة والدة مدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة
توفيت والدة مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، سلطان بن عبدالله الحارثي، بعد معاناة مع المرض. تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته.
والفقيدة والدة العميد حمود بن عبدالله الحارثي، من وزارة الحرس الوطني.
يُتقبل العزاء وفق الإجراءات الاحترازية على جوال "سلطان": 0555708948.
، وفاة والدة مدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة مدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.