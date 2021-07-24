شكرا لمتابعة خبر عن المرور يكشف عن شروط تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة، ويأتي ذلك ردا سؤال أحد متابعيها الذي قال:"هل يمكن للمرأة شراء سيارة وتسجيلها باسمها دون أن يكون لديها رخصة قيادة؟".

وقالت إدارة المرور:" يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول".

وأشارت:"يمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة".

وتابعت:"بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض".