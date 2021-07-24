شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمطار غزيرة وضباب على قمم جبال فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت محافظة فيفاء منذ صباح يوم عيد الأضحي أمطار غزيرة، مما تسبب في انهيارات في بعض الطرق.

وباشرت بلدية المحافظة إزالة هذه الإنهيارات وتنظيف الشوارع لتسهيل المرور بها، فيما ذكر ماجد أبو طالب، أحد زائري المحافظة أن الضباب زين قمم جبال فيفاء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن البنية التحتية في المحافظة ضعيفة لذلك ناشد بضرورة الاهتمام بها، خاصة لما تتمتع بها المحافظة من أجواء طبيعية خلابة، كما ناشد الجهات المعنية بإيجاد فرص استثمارية في المحافظة.