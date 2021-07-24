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بالفيديو.. قصة مواطنة تتحدى الإعاقة وتصنع الأطعمة لبيعها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدت مواطنة تدعى شذى إعاقتها وأقبلت على الحياة بكل إرادة وعزيمة، حيث تجلس في بسطة وتبيع الأطعمة التي تقوم بطبخها .

وقالت شذى :"مشروعي بدأ منذ 5 سنوات واقترحت على أسرتي بعمل بسطة ووافقوا على هذه الفكرة ", مشيرة إلى أن هذه البسطة هي مصدر رزقها، لافتة إلى أنها تعول والدها ووالدتها وهما كبار في السن "

وساعدت هواية الطبخ شذي في التغلب على مصاعب الحياة وأصبح مصدر رزقها وعملها التي تجني منه قوت يومها في البداية ، مؤكدة أن عدة صعوبات واجهتها من البلدية وفي الوقت الحالي يقفون معها.

وطالبت المواطنة شذى بتوفير كشك للعمل به أو محل ، حتى يساعدها في المعيشة والتغلب على مصاعب الحياة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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