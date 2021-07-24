شكرا لمتابعة خبر عن إدراج منطقة حمى الثقافية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلنت هيئة التراث أن المملكة سجلت الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.

وذكرت أن تسجيل الفن الصخري الثقافي بنجران على هذه القائمة يساهم في الحفـاظ على ثـراء المملكة التاريخي والتراثي، وإبراز بعدها الحـضاري.

كما يساهم في تأهيل الموقع وفـقا لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة، وضمان تنميته وتحويله إلى موقع ثقافي واقتصادي وسياحي.