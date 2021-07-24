أخبار السعودية.. إعطاء 24 مليون جرعة لقاح.. وأمطار على 7 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 م منها: استمرار الحالة المطرية على 7 مناطق حتى صباح الإثنين، وإعطاء أكثر من 24 مليون جرعة لقاح كورونا عبر 587 مركزًا، وتصحيح السرعة القصوى بشارع في جدة.

استمرار الحالة المطرية على 7 مناطق حتى صباح الإثنين

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية «تروية» وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة، من اليوم السبت وحتى صباح يوم الإثنين القادم على 7 مناطق بالمملكة.

الصحة: أكثر من 24 مليون جرعة لقاح كورونا عبر 587 مركزًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

«المرور» يصحِّح السرعة القصوى بشارع في جدة تفاعلًا مع مواطن

تفاعل المرور السعودي مع ملاحظة أحد المواطنين بوجود لافتتين في أحد الشوارع بمحافظة جدة، تحدّدان السرعة القصوى بشكلين مختلفين، مرة بـ80 كم/س، ومرة بـ90 كم/س، مشيرًا إلى أنّه تم تصحيح الوضع.

«السديس» يوجه بالاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوار

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت، جميع وكالات الرئاسة والإدارات التابعة لها للقيام بالاستعدادات النهائية لاستقبال الزوار والمعتمرين، بدءًا من 15 ذي الحجة الجاري.

حساب المواطن: نفقة الأبناء لا تحسب ضمن مصادر الدخل

أكَّد برنامج حساب المواطن أن نفقة الأبناء وكذلك دخل الضمان الاجتماعي، لا يُحْسبان ضمن مصادر الدخل للمستفيد من البرنامج.

شؤون الحرمين توزع هدايا على الحجاج بعد إنهائهم طواف الوداع

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع عدد من الهدايا للحجاج بالمسجد الحرام، وذلك ضِمن برنامج حملة (معتمرينا شرف لمنسوبينا - ٩) داخل المسجد الحرام.

المرور: لا يوجد رسوم على بيع المركبات بغرض تفكيكها

قالت الإدارة العامة للمرور، إنّه لا توجد رسوم على بيع المركبات بغرض تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

50 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج ووفاة 17 ألفًا بالفيروس

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون بلغت أكثر من 50 مليون جرعة، فيما بلغ عدد الوفيات (17.8) ألف حالة.

إعادة افتتاح 11 مسجدًا في 5 مناطق بعد الانتهاء من تعقيمها

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

«الخدمات الصحية بالجبيل»: إصلاح الخلل التقني في تطبيق «صحتي»

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، اليوم السبت، إصلاح الخلل في منصة (صحتي) الخاص بمواعيد حجز لقاح كورونا، وأنه يمكن الآن الحجز عبر المنصة للأسابيع القادمة.

«هيئة الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم إقرارات القيمة المضافة وتذكر بالعقوبة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت، إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يونيو 2021م، وعن فترة الربع الثاني لعام 2021م، وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط (14648) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

الهلال الأحمر: 4 نصائح لتخفيف أعراض إجهاد ما بعد الحج

وجهت هيئة الهلال الأحمر السعودي أربع نصائح لضيوف الرحمن للتخفيف من أعراض الإجهاد عقب الحج، ومنها الراحة وشرب السوائل بكمية كافية.

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