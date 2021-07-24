الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1385 حالة، بينما تمّ أمس الجمعة تسجيل 1383 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أنَّ عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا حيث تمَّ تسجيل 10829 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10742 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1155 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أنَّ وزارة الصحة، ذكرت اليوم، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة في 587 مركزًا بجميع المناطق تجاوز الـ24 مليون جرعة.

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