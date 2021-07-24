إعادة افتتاح 11 مسجدًا في 5 مناطق بعد الانتهاء من تعقيمها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ168 يوماً الماضية، وصل إلى 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض ومسجدان في كل من منطقتي القصيم وجازان ومسجد واحد في منطقة عسير ومسجد واحد في منطقة الباحة.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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